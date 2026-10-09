📱 Теперь узнать, кто поставил реакцию в «Клерке», можно с телефона
На мобильных устройствах теперь можно узнать, кто поставил реакцию на пост или комментарий в «Клерке» — достаточно зажать лайк, чтобы открыть всплывающее окно со списком пользователей.
Команда «Клерка» добавила новый удобный инструмент для мобильных устройств: пользователи могут посмотреть, кто оценил их посты и комментарии, просто зажав пальцем любую реакцию.
После удержания лайка появляется всплывающее окно со списком тех, кто поставил оценку.
Раньше эта функция была доступна только на компьютерах — там список открывался при наведении курсора. Теперь аналогичный механизм работает и на смартфонах, что делает взаимодействие с реакциями быстрее и понятнее.