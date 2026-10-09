📱 Теперь узнать, кто поставил реакцию в «Клерке», можно с телефона

На мобильных устройствах теперь можно узнать, кто поставил реакцию на пост или комментарий в «Клерке» — достаточно зажать лайк, чтобы открыть всплывающее окно со списком пользователей.

Команда «Клерка» добавила новый удобный инструмент для мобильных устройств: пользователи могут посмотреть, кто оценил их посты и комментарии, просто зажав пальцем любую реакцию.

После удержания лайка появляется всплывающее окно со списком тех, кто поставил оценку.

Новая функция для мобильных устройств на сайте «Клерк».

Раньше эта функция была доступна только на компьютерах — там список открывался при наведении курсора. Теперь аналогичный механизм работает и на смартфонах, что делает взаимодействие с реакциями быстрее и понятнее.