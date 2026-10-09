На «Клерке» появился новый редактор для быстрого управления главами и уроками

В Клерк.Школе запустили первую версию обновленного редактора курса: теперь в мобильном и десктопном интерфейсе можно быстро менять местами главы и уроки через меню в трех точках.

Разработчики «Клерка» представили новую версию редактора программы курса — инструмент для тех, кто активно работает с образовательными материалами и управляет структурой уроков.

В режиме редактирования, доступном через меню в трех точках, теперь можно оперативно переставлять главы и уроки, что ускоряет подготовку и обновление программ.

Новая версия редактора программы курса в Клерк.Школе.

Функция уже доступна пользователям с соответствующими правами — пример можно посмотреть на странице курса по ссылке.

Новая версия редактора программы курса в Клерк.Школе.

Команда отмечает, что это только первая версия редактора: в следующих обновлениях появится возможность добавлять новые уроки и перемещать их между главами.