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Интернет и технологии
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В разделе видео на «Клерке» появились новые подборки и статистика просмотров

В разделе видео появилась новая главная с подборками по алгоритмам, а карточки теперь показывают время публикации и число просмотров.

5 просмотров3 открытия

«Клерк» продолжает развивать раздел видео и представила несколько заметных улучшений.

Главная страница получила новую структуру: вместо одной длинной ленты теперь отображаются отдельные списки с алгоритмами, которые показывают свежие, популярные и активно обсуждаемые ролики. Это делает страницу динамичной и помогает быстрее находить интересный контент.

Обновленный вид главной страницы в разделе Видео на «Клерке».
Обновленный вид главной страницы в разделе Видео на «Клерке».

Обновился и внешний вид карточек видео — в них появилось время добавления и счетчик просмотров, что упрощает навигацию и позволяет оценить активность аудитории.

Разработчики отмечают, что раздел продолжает активно обновляться: на следующей неделе ожидаются крупные изменения.

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