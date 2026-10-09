Документы о микрозайме больше не подойдут для вывоза наличных рублей за границу

Правительство исключило договоры займа с МФО из перечня документов, позволяющих вывозить наличные рубли по специальным правилам. Изменения касаются граждан, компаний и ИП.

Распоряжение Правительства от 07.10.2026 № 2805-р опубликовано 9 октября. Оно корректирует перечень подтверждающих документов, утвержденный распоряжением от 30.03.2026 № 658-р.

Раньше подтвердить получение наличных можно было договором займа с микрофинансовой организацией и ее расходным кассовым ордером. Теперь этот вариант исключен и для граждан, и для бизнеса.

Для компаний и ИП в перечне альтернативных документов остались кредитный договор и расходный кассовый ордер банка, подтверждающий выдачу кредита наличными рублями. При этом сохраняется возможность представить заверенную банковскую выписку о снятии денег со счета — она предусмотрена непосредственно указом президента.

Для граждан также остаются документы банка об операциях с иностранной валютой, именные или содержащие номер карты чеки и квитанции о выдаче рублей через банкомат либо платежный терминал, документы о получении банковского кредита.

Напомним, специальный порядок действует при вывозе рублей в Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Для граждан он применяется к суммам свыше 1 млн рублей, для компаний и ИП — независимо от суммы.

Один из предусмотренных вариантов вывоза — через установленные правительством аэропорты с документами на всю сумму наличных. Такие правила закреплены в указе № 193 с учетом изменений от 29.09.2026 № 706.