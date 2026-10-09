Компаниям под санкциями упростили процедуру закрытия данных в ЕГРЮЛ и бухотчетности

Правительство приняло постановление от 09.10.2026 № 1324. Оно вступило в силу 9 октября — в день официального опубликования.
Изменения касаются перечня компаний, в отношении которых действуют или могут применяться иностранные санкции. Включение в этот перечень позволяет в установленном порядке ограничить доступ к бухгалтерской отчетности и отдельным сведениям в ЕГРЮЛ. Правила предусмотрены постановлением Правительства от 16.09.2022 № 1625.
Теперь в электронной форме можно направлять в Минфин:
заявление о включении в перечень и подтверждающие документы;
заявление об исключении из перечня;
информацию об изменении ранее представленных сведений;
документы об отмене санкций;
ежегодное заявление о сохранении записи в перечне.
Электронные документы нужно подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью — УКЭП. Личная подача и почтовое отправление также сохраняются.
Кроме того, электронным стало ходатайство подсанкционного учредителя о включении создаваемой им компании в перечень после ее государственной регистрации.
Поправки меняют способ подачи документов. Основания для включения в перечень и ограничения доступа к сведениям остаются прежними.