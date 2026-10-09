Компаниям под санкциями упростили процедуру закрытия данных в ЕГРЮЛ и бухотчетности

Документы для включения в специальный перечень Минфина теперь можно направлять через интернет с квалифицированной электронной подписью. Раньше требовалось подать их лично или отправить почтой.

Правительство приняло постановление от 09.10.2026 № 1324. Оно вступило в силу 9 октября — в день официального опубликования.

Изменения касаются перечня компаний, в отношении которых действуют или могут применяться иностранные санкции. Включение в этот перечень позволяет в установленном порядке ограничить доступ к бухгалтерской отчетности и отдельным сведениям в ЕГРЮЛ. Правила предусмотрены постановлением Правительства от 16.09.2022 № 1625.

Теперь в электронной форме можно направлять в Минфин:

заявление о включении в перечень и подтверждающие документы;

заявление об исключении из перечня;

информацию об изменении ранее представленных сведений;

документы об отмене санкций;

ежегодное заявление о сохранении записи в перечне.

Электронные документы нужно подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью — УКЭП. Личная подача и почтовое отправление также сохраняются.

Кроме того, электронным стало ходатайство подсанкционного учредителя о включении создаваемой им компании в перечень после ее государственной регистрации.

Поправки меняют способ подачи документов. Основания для включения в перечень и ограничения доступа к сведениям остаются прежними.