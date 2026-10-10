220 тысяч россиян открыли счета в цифровых рублях, но платить ими пока не спешат

Доля операций с цифровым рублем в общем объеме безналичных платежей пока остается незначительной. Чаще всего им оплачивают покупки в супермаркетах и на маркетплейсах.

Количество счетов в цифровых рублях за первый месяц массового внедрения достигло 220 тысяч, сообщила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. Клиенты ВТБ и Т-Банка открыли несколько десятков тысяч таких счетов, в том числе более 50 тысяч — в Т-Банке.

«За первый месяц после начала массового использования цифрового рубля доля операций с новой формой нацвалюты в общем объеме альтернативных платежей пока остается незначительной», — сказали в пресс-службе ВТБ.

В Т-Банке также отметили, что платежи пока не стали массовыми.

Среди популярных мест оплаты банки назвали «Магнит», маркетплейсы и «Мосэнергосбыт». За месяц клиенты совершили несколько десятков тысяч операций, основной из них стало пополнение счета. Средний чек пока остается невысоким.

Цифровой рубль дополняет наличную и безналичную формы национальной валюты. Его использование добровольно, операции для физлиц бесплатны.