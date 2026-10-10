Пенсии к Дню народного единства перечислят досрочно

Выплаты за 4 ноября поступят 3 ноября 2026 года. Пенсии за 1 ноября выдадут 30 октября.

Пенсии за праздничный день 4 ноября 2026 года перечислят досрочно, рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. Получатели смогут забрать деньги 3 ноября.

«Согласно производственному календарю, в этом году День народного единства, который отмечается традиционно 4 ноября, приходится на среду. Пенсии за этот день будут перечислены досрочно, 3 ноября», — пояснила Подольская.

Выплаты 3 ноября получат те, кому пенсия обычно приходит третьего числа, а также получатели с датой выдачи 4 ноября. Тем, кому пенсию перечисляют первого числа, деньги выдадут 30 октября, поскольку 1 ноября выпадает на воскресенье.

Пенсии за 2, 5 и 6 ноября поступят по обычному графику: эти даты приходятся на рабочие дни.