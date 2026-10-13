Сборы за срочные рабочие визы в Россию выросли в четыре раза

Оформление рабочей визы за три рабочих дня обойдется иностранцам в $400–1,2 тыс. Сумма зависит от количества разрешенных въездов.

Консульские сборы за срочные рабочие визы увеличились в четыре раза. Однократная виза теперь стоит $400, двукратная — $640, многократная — $1,2 тыс. При стандартном сроке оформления от 4 до 20 рабочих дней тарифы выросли вдвое — до $100, $160 и $300 соответственно.

Повышенный тариф связан с приоритетной обработкой документов, пояснил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

«Когда документы необходимо рассмотреть в существенно более короткий срок, консульские учреждения должны обеспечить дополнительные организационные возможности и приоритетную обработку таких обращений», — сказал депутат.

Сборы за учебные визы не изменились. Срочные визы для иных целей подорожали вдвое. Такие же тарифы, как для рабочих виз, установлены при въезде для получения разрешения на временное проживание в России.

Срочная транзитная виза с кодом ТР 2 теперь стоит $200 при однократном въезде и $320 при двукратном. При стандартном сроке оформления сборы остались прежними — $50 и $80 соответственно.