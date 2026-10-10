ИИ помог автоматизировать проверку документов для международных платежей

Система расчетов А7 использует ИИ для части рутинных операций и автоматически сверяет платежные реквизиты с документами клиента. Это снижает риск технических ошибок при обработке около 2 тыс. операций в день.

Часть задач при проведении международных расчетов в А7 теперь выполняет искусственный интеллект, сообщили представители компании на II Глобальном цифровом форуме GDF 2026. Технологии также позволяют объединять несколько форм расчетов в одной цепочке и обеспечивать взаимодействие с зарубежной инфраструктурой.

Платежные реквизиты проходят многоэтапную автоматическую проверку и сверку с первичными документами клиента.

«Мы научили его, какие рутинные задачи нужно решать, и теперь часть из них он выполняет вместо человека», — сообщил заместитель генерального директора по продажам А7 Станислав Лазарев.

Система оцифровала весь процесс — от первого обращения клиента до проведения платежа. А7 анализирует контракт, готовит расчет, а с помощью API-интеграций и программных инструментов объединяет элементы расчетной инфраструктуры более чем в 100 странах.

А7 создана Банком ПСБ в 2024 году для проведения трансграничных платежей российского бизнеса. Клиентская база системы превышает 15 тыс. участников внешнеэкономической деятельности.