Нестраховые периоды включат в пенсионный стаж при наличии работы до или после них

Военная служба, уход за детьми и нетрудоспособными учитываются при расчете страхового стажа. Однако только из периодов без уплаты взносов сформировать стаж нельзя.

Периоды без работы и уплаты страховых взносов могут включаться в пенсионный стаж, сообщил депутат Госдумы Николай Коломейцев. К ним относятся военная служба, больничные и уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им полутора лет.

В стаж также входят уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком старше 80 лет, получение пособия по безработице, участие в оплачиваемых общественных работах и переезд по направлению службы занятости. Учитывается и проживание с супругом-военнослужащим или дипломатом, если по месту пребывания невозможно трудоустроиться.

«За уход за первым ребенком положены 1,8 балла в год, за вторым — 3,6 балла за год, за третьим или четвертым — 5,4 балла за год. За службу в армии по призыву начислят 1,8 балла в год, как и за уход за инвалидом I группы или лицом старше 80 лет», — пояснил Коломейцев.

Нестраховые периоды засчитываются только в том случае, если до или после них была работа либо другая деятельность, за которую начислялись или уплачивались взносы на обязательное пенсионное страхование. Поэтому набрать страховой стаж исключительно за счет периодов без уплаты взносов не получится.