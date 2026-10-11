58% родителей хотят контролировать расходы детей с помощью цифрового рубля

Каждый третий из них ограничил бы покупку табака, электронных сигарет и алкоголя. Еще 27% запретили бы траты и донаты в онлайн-играх.

Использовать цифровой рубль для контроля карманных расходов подростков готовы 58% родителей, следует из исследования «Выберу.ру». Аналитики опросили почти 3 тыс. россиян.

«Около 58% родителей хотели бы использовать цифровой рубль как инструмент контроля карманных расходов подростков, если такая возможность появится», — сообщили авторы исследования.

Среди заинтересованных родителей 19% хотели бы контролировать переводы ребенка другим людям, 12% — покупки на маркетплейсах, а 8% — ограничить снятие наличных.

Сейчас 42% родителей проверяют историю операций по карте ребенка, а 31% отслеживают СМС о покупках. Лимиты на ежедневные или еженедельные расходы устанавливают 11%, блокируют интернет-покупки или снятие наличных 7%, совместно ведут бюджет 9%.

Карманные деньги на личную банковскую карту подростка переводят 46% родителей. Детскими картами, привязанными к родительскому счету, пользуются 22%, наличные выдают 32%. За первый месяц запуска цифрового рубля было открыто 220 тыс. счетов, сообщала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.