В мониторинг цен предложили включить больше товаров

Правительственный перечень из 24 продуктов недостаточен, считает депутат Миронов. Мониторинг цен начнется с 1 января 2027 года.

Перечень товаров для мониторинга цен необходимо дополнить чаем, фруктами и непродовольственными товарами первой необходимости, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Нужно значительно расширить перечень самых востребованных продуктов исходя из современных реалий», — сказал депутат.

Правительство утвердило список из 24 продуктов, цены на которые будут отслеживать по всей цепочке — от производителя до магазина. В него вошли рыба, несколько видов мяса, сливочное и подсолнечное масла, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, крупы, макароны и овощи.

Результаты мониторинга будут получать Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС и Росстат. Миронов также предложил создать отдельный центр принятия решений — Госкомцен, который сможет заниматься регулированием.

Мониторинг утвержденного перечня продовольственных товаров начнется по всей России 1 января 2027 года.