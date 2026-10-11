Сервисы «Яндекса» постепенно восстанавливают после сбоя

Компания сообщила о поэтапном возвращении сервисов к штатной работе.

Сервисы «Яндекса» начали восстанавливать после сбоя, сообщила пресс-служба. Возвращение к работе проходит постепенно.

«Восстанавливается доступ к Алисе, Поиску, Яндекс Картам, Такси, Почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока остаются недоступны», — сказано в сообщении.

В первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей, добавили в Яндексе.