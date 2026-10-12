В ноябре 2026 у россиян будет 20 рабочих дней и 4-х дневная рабочая неделя
На выходные и праздники придется 10 дней. Дополнительный день отдыха предусмотрен 4 ноября в связи с Днем народного единства.
В ноябре россиянам предстоит отработать 20 из 30 календарных дней. Еще 10 дней будут выходными и праздничными. Этоследует из производственного календаря.
При стандартной 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени составит 159 часов. При 36-часовой неделе нужно будет отработать 143 часа.
Для сотрудников с сокращенной 24-часовой рабочей неделей норма не превысит 95 часов.
В ноябре будет четырехдневная рабочая неделя: 4 ноября отмечают День народного единства. В 2026 году 4 это среда, поэтому при пятидневке график будет таким:
2 ноября, понедельник — рабочий день;
3 ноября — сокращенный рабочий день;
4 ноября — праздничный выходной;
5 и 6 ноября— рабочие дни;
7 и 8 ноября — выходные.
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