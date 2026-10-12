Доля квартир со скидками в России выросла до 40%

Доля квартир со скидками в Москве за год увеличилась на 8% и достигла 44%, подсчитали аналитики агрегатора новостроек RedCat и девелопера LEGENDA. В среднем по России показатель составляет 40% и более, а доля нераспроданных квартир в новостройках достигла 45%.

Застройщики также предоставляют скидки 2–5% при повторной покупке и 2–3% при трейд-ин. Для покупателей без льгот доступны субсидированные ипотечные программы со ставками 12–13% на весь срок, для участников семейной ипотеки — около 3,5%. Лимит по отдельным программам увеличен до 30–50 млн рублей.

«Скидки чаще встречаются при 100%-ной оплате или короткой рассрочке», — отметил директор по продажам компании «Талан» Рустам Хамдамов.

Девелоперы используют дисконт из-за дорогой ипотеки, снижения спроса и накопленного предложения, особенно в домах высокой степени готовности.

При этом скидки пока не приводят к общему снижению стоимости жилья. В Санкт-Петербурге средний чек сделки с начала года вырос примерно с 9,4 до 10,6 млн рублей. Основатель GMK Сергей Разуваев не ожидает значительных дисконтов и снижения цен на новостройки как минимум до конца года.