Верховный суд отменил лишение прав владельца машины, который не был за рулем

Нижегородца оштрафовали на 45 тыс. рублей и лишили прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования. ВС направил дело на новое рассмотрение.

Верховный судпризнал незаконным лишение прав водителя, если в момент остановки его машины сотрудниками ДПС его не было за рулем.

Инцидент произошел 30 апреля 2025 года в Нижнем Новгороде. В момент остановки автомобиля Daewoo Nexia машиной управлял не ее владелец, а его знакомый, который затем скрылся.

Владелец признал, что употреблял алкоголь, но сел на водительское место только по требованию инспекторов, чтобы заглушить двигатель. Свидетели и запись камеры магазина подтвердили, что до остановки автомобиля он им не управлял.

Инспекторы заявили, что после посадки Коткова машина дернулась и проехала небольшое расстояние.

«Судами нижестоящих инстанций не проверено то обстоятельство, что в случае, если у сотрудников ДПС имелись основания полагать, что Котков А. А. находится в состоянии опьянения, по какой причине они не препятствовали ему сесть за руль автомобиля», — указал ВС.

Верховный суд отменил решение Автозаводского районного суда Нижнего Новгорода и постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции. Дело вернули в районный суд на новое рассмотрение.