ЦБ оценит операторов электронных кошельков по 33 критериям

Регулятор проверит прозрачность тарифов, правила возврата денег и работу поддержки. За неисполнение предписаний операторам могут грозить штрафы, ограничения и отзыв лицензии.

Операторов электронных кошельков будут системно оценивать по 33 критериям, следует из приказа ЦБ от 29 сентября. Ранее требования к информированию клиентов в основном носили рекомендательный характер.

Регулятор проверит, насколько полно и понятно сервисы раскрывают комиссии, лимиты, риски и порядок возврата средств. Операторы также должны уведомлять клиентов об изменении условий, фиксировать обращения и обеспечивать сотрудников поддержки актуальной информацией об услугах.

При выявлении недостатков ЦБ сможет потребовать их устранить. За неисполнение предписания или нарушение обязательных требований закона возможны штрафы, ограничение отдельных операций и отзыв лицензии. Новые правила могут увеличить расходы небольших операторов на поддержку, внутренние процедуры и контроль рисков.

Объем операций с электронными кошельками в 2025 году вырос в 1,6 раза, до 13,3 трлн рублей. При этом электронные деньги не входят в систему страхования вкладов. За год с кошельками было связано около 13,4 тыс. операций без добровольного согласия клиентов на сумму свыше 170 млн рублей.