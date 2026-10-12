Россияе рассказали, сколько тратят на спонтанные покупки

Большинство опрошенных готовы без раздумий потратить на незапланированную покупку до 3 тыс. рублей. Каждый пятый делает такие покупки ежедневно.

Спонтанные покупки регулярно совершают 87% россиян, следует из совместного исследования НПФ «Эволюция» и платформы автоматизации маркетинга Unisender. Практически каждый день незапланированно тратят деньги 21% респондентов, ежемесячно или реже — 66%. Избегать случайных покупок стараются 13% опрошенных.

«Большинство россиян (81%) готовы без раздумий потратить на спонтанную покупку до 3 тысяч рублей», — сообщили аналитики.

Сумму от 500 до 1 тыс. рублей назвали 32% участников, от 1 тыс. до 3 тыс. рублей — 30%. Еще 19% готовы без долгих размышлений потратить более 3 тыс. рублей.

Положительно относятся к спонтанным расходам 68% респондентов, а 13% чаще жалеют о них. Главным мотивом для таких покупок 68% участников назвали желание поднять настроение. Чаще всего незапланированные траты приходятся на рестораны, кафе и доставку еды — эту категорию отметили 60% опрошенных; почти каждый второй импульсивно покупает товары на маркетплейсах.

Опрос провели в августе методом онлайн-анкетирования среди 1 400 респондентов по всей России.