Минцифры и Минобороны решают вопрос защиты ЦОДов

Ведомства работают над защитой дата-центров, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Минцифры совместно с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов. Но при том объеме атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, и разнесению», — сказал он.

По его словам, Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой.

11 октября 2026 года компания сообщила об остановке ЦОДа во Владимире после налета БПЛА. Это спровоцировало сбой в работе ряда сервисов.