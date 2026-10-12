🖇 КУБ доступен в Max — бухгалтеры могут задавать вопросы и получать ответы с разных площадок

«Красный уголок бухгалтера» (КУБ) теперь работает в Max. Пользователи могут задавать вопросы по налогам, бухучету, кадрам и 1С, а ответы получать независимо от того, на какой площадке находится собеседник.

«Клерк» объединил Max, Telegram и сайт КУБа в единую систему обмена сообщениями. Теперь бухгалтеры могут общаться и помогать друг другу, не переходя между сервисами.

Если пользователь отправит вопрос боту КУБа в Max, он автоматически появится на сайте проекта и в Telegram. Ответы и дальнейшее обсуждение также будут доступны на всех трех площадках.

Например, вопрос можно задать в Max, получить ответ от бухгалтера из Telegram и продолжить обсуждение на сайте. При этом вся переписка сохраняется в общей ленте.

В КУБе специалисты разбирают практические ситуации, делятся опытом и обсуждают вопросы налогообложения, бухгалтерского и кадрового учета, а также работы в 1С. Авторизоваться на сайте проекта можно через Max или Telegram.

📌 Присоединиться к КУБу можно там, где удобнее:

— Канал КУБа в Max и бот для вопросов в Max;

— Канал КУБа в Telegram и бот для вопросов;

— Сайт КУБа.

Все вопросы и ответы синхронизируются между площадками, поэтому пользователи могут выбирать привычный сервис и при этом участвовать в общем обсуждении.