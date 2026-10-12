Силуанов: в проект бюджета заложили индексацию зарплат, пенсий и пособий

Проект бюджета России на 2027-2029 годы предусматривает средства на выполнение социальных обязательств. Финансирование также направят на решение демографических задач.

Необходимые ассигнования на индексацию зарплат, пособий, пенсий и других социальных выплат включены в трехлетний финансовый план.

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Выполнение социальных обязательств перед гражданами министр назвал приоритетом бюджета, определенным президентом России. Значительная часть бюджетных ресурсов также будет сконцентрирована на решении демографических задач.

Бюджет был подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития ситуации на международных рынках и в мировой экономике, добавил он.