Силуанов: в проект бюджета заложили индексацию зарплат, пенсий и пособий
Проект бюджета России на 2027-2029 годы предусматривает средства на выполнение социальных обязательств. Финансирование также направят на решение демографических задач.
Необходимые ассигнования на индексацию зарплат, пособий, пенсий и других социальных выплат включены в трехлетний финансовый план.
Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Выполнение социальных обязательств перед гражданами министр назвал приоритетом бюджета, определенным президентом России. Значительная часть бюджетных ресурсов также будет сконцентрирована на решении демографических задач.
Бюджет был подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития ситуации на международных рынках и в мировой экономике, добавил он.