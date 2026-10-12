ЕС расширил санкции против российского бизнеса в рамках 22-го пакета

В 22-й пакет антироссийских санкций ЕС включили девелопера «Самолет», автопроизводителя ГАЗ, а также компании «Аквариус» и «Ангстрем». Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на предоставление средств подсанкционным организациям.

Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. Постановление Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале» Евросоюза.

В санкционные списки вошли 826 компаний и организаций и 743 физических лица.

Среди российских компаний под ограничения попали девелопер «Самолет», производители электроники и IT-решений «Аквариус» и «Ангстрем», Горьковский автомобильный завод, «ОДК — Газовые турбины», «ОДК — Пермские моторы» и ряд других предприятий.

Санкции также ввели против гендиректора «Самолета» Анны Акиньшиной, гендиректора «Аквариуса» Игоря Янакевича и руководителя холдинга «Кордиант» Дмитрия Горбачева.

Активы фигурантов списка в ЕС подлежат заморозке. Европейским компаниям и гражданам запрещено предоставлять им денежные средства и экономические ресурсы. Для физических лиц также действует запрет на въезд в Евросоюз.