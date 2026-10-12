Путин: бизнес должен понимать, что государство стоит на страже его интересов

Меры государственной поддержки и защиты бизнеса обсудили на встрече президента России Владимира Путина с председателем общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком. Глава государства попросил его представить предложения предпринимательского сообщества.

«Хотел бы с вами тоже обсудить и послушать ваше мнение по поводу того, что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно, у себя дома, чувствовал себя в безопасности», — сказал Путин.

Президент также отметил, что предприниматели должны понимать: государство стоит на страже их интересов. При этом бизнес, по его словам, отвечает государству на вызовы, с которыми сталкивается Россия.