Компания переезжает в другой регион: пошаговый алгоритм перерегистрации
Эксперт объяснила, как перерегистрировать ООО в другом регионе.
ООО, зарегистрированное в Московской области, решило продолжать деятельность в Ивановской области.
Какой порядок действий для перерегистрации ООО – рассказала эксперт сервиса «Клерк.Консультации».
Сначала юрлицо принимает решение об изменении места нахождения и извещает об этом налоговую по существующему адресу. К форме прикладывается решение и документы о новом адресе компании.
«Через 20 дней подается вторая форма с приложением документов для смены места нахождения и внесения изменений в ЕГРЮЛ – устав в новой редакции, решение о внесении изменений в него.»
Если новый адрес юрлица – это адрес регистрации руководителя или собственника, владеющего более чем 50% уставного капитала, процедура будет другой.
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Алена Солянкина.
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