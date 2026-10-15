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Регистрация, изменения и ликвидация бизнеса
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Эксклюзив

Компания переезжает в другой регион: пошаговый алгоритм перерегистрации

Эксперт объяснила, как перерегистрировать ООО в другом регионе.

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ООО, зарегистрированное в Московской области, решило продолжать деятельность в Ивановской области.

Какой порядок действий для перерегистрации ООО – рассказала эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Сначала юрлицо принимает решение об изменении места нахождения и извещает об этом налоговую по существующему адресу. К форме прикладывается решение и документы о новом адресе компании.

Алена Солянкина Эксперт

«Через 20 дней подается вторая форма с приложением документов для смены места нахождения и внесения изменений в ЕГРЮЛ – устав в новой редакции, решение о внесении изменений в него.»

Если новый адрес юрлица – это адрес регистрации руководителя или собственника, владеющего более чем 50% уставного капитала, процедура будет другой.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Алена Солянкина.

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