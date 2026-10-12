Дополнительные доходы бюджета направят на льготные кредиты для IT-компаний

Средства также пойдут на модернизацию отделений почтовой связи и дефицитные проекты по цифровизации федеральных ведомств.

Дополнительные доходы бюджета планируют направить на льготное кредитование IT-компаний, сообщил в Госдуме министр цифрового развития Максут Шадаев. За счет этих средств также профинансируют модернизацию почтовых отделений и проекты по цифровизации ведомств.

«Дополнительные доходы позволят нам профинансировать программу модернизации отделений почтовой связи, обеспечить льготное кредитование IT-компаний, профинансировать те дефицитные проекты по цифровизации федеральных ведомств, которые у нас есть», — сказал министр.

Кроме того, власти обсуждают налоговые льготы для компаний, которые внедряют российские сервисы с использованием искусственного интеллекта. По словам Шадаева, инициатива будет ориентирована преимущественно на малый бизнес.