В России впервые начали выставлять счета за обучение через Госуслуги

Финансовый университет внедрил систему «Финпэй», которая автоматизирует расчеты за обучение и проживание в общежитиях. Благодаря новому сервису вуз экономит более 21 млн рублей в год на эквайринге.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации совместно с Лигой Цифровой Экономики внедрил биллинговую систему «Финпэй». Она позволяет автоматически выставлять счета студентам и отслеживать их оплату в режиме реального времени.

Счета поступают через «Госуслуги», банковские приложения, личный кабинет университета и Max. Оплатить их можно через СБП или «Госуслуги» без комиссии.

По состоянию на 1 сентября 2026 года в системе сформировано более 305 тыс. счетов за обучение. Из них свыше 115 тыс. направлено плательщикам через ГИС ГМП, а 84,3% таких счетов уже оплачены.

По данным разработчиков, внедрение системы позволило университету сократить срок поступления платежей до одного дня и исключить невыясненные поступления благодаря использованию уникальных идентификаторов начислений (УИН).

Экономия на услугах эквайринга превышает 21 млн рублей ежегодно.

Финансовый университет стал первым российским вузом, который начал выставлять счета за образовательные услуги через государственную систему платежей ГИС ГМП, используя механизм, аналогичный оплате налогов, госпошлин и штрафов.