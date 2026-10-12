Привлечение самозанятых на подработку обходится бизнесу на 33% дешевле аутсорсинга

Ритейлеры могут сократить расходы на временный персонал почти на треть, привлекая самозанятых через цифровые платформы вместо аутсорсинговых компаний. При этом вознаграждение исполнителей остается одинаковым.

Привлечение самозанятых через платформу может обходиться бизнесу примерно на 33% дешевле, чем услуги аутсорсинговой компании. Такой расчет представил руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Авито Подработки» Влад Твердохлеб на Connected Retail Forum 2026.

В приведенном примере исполнитель получает 3 000 рублей за смену независимо от способа привлечения. Однако расходы компании составляют 5 490 рублей при работе через аутсорсинговую компанию и 3 670 рублей при привлечении самозанятого через платформу. Разница — 1 820 рублей за смену.

«Для бизнеса важно оценивать не только эту выплату, но и полную стоимость привлечения исполнителя. Наш расчет показывает, что платформенный формат позволяет сократить сопутствующие расходы без снижения вознаграждения человека», — отметил Влад Твердохлеб.

В качестве примера эксперт привел сеть «Дикси». С начала 2026 года через «Авито Подработку» для магазинов закрыли более 31 тыс. смен, в том числе 9 640 в сентябре. Исполнителей привлекали для выкладки товаров, помощи в прикассовой зоне и других разовых задач.

По данным сервиса, в III квартале 2026 года среднее предлагаемое вознаграждение в ритейле и общепите составляло 4 875 рублей за смену.

Сейчас «Авито Подработка» работает более чем в 500 городах России. Через платформу ежедневно закрывается свыше 2 500 смен, а средняя доля закрытых заявок превышает 85%.