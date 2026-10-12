«Клерк» обновил дизайн рейтинга компаний

Составляющие рейтинга отображаются наглядно, а историю можно смотреть по дням

Команда «Клерка» обновила внешний вид рейтинга компаний. Мы полностью переработали интерфейс, чтобы сделать процесс подсчета баллов максимально прозрачным и понятным для каждого пользователя.

Главная задача обновления — наглядно показать, из чего складывается позиция бизнеса в топе. Для этого на общей странице Рейтинга компаний появились прогресс-бары. Они визуализируют текущие успехи участников.

Рейтинг компаний

А если вам нужны детали, то на отдельной вкладке в профиле каждой организации (например, здесь) теперь доступно подробное описание каждого начисленного балла.

Главные фишки обновленного рейтинга: