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Интернет и технологии
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«Клерк» обновил дизайн рейтинга компаний

Составляющие рейтинга отображаются наглядно, а историю можно смотреть по дням

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Команда «Клерка» обновила внешний вид рейтинга компаний. Мы полностью переработали интерфейс, чтобы сделать процесс подсчета баллов максимально прозрачным и понятным для каждого пользователя.

Главная задача обновления — наглядно показать, из чего складывается позиция бизнеса в топе. Для этого на общей странице Рейтинга компаний появились прогресс-бары. Они визуализируют текущие успехи участников.

Рейтинг компаний
Рейтинг компаний

А если вам нужны детали, то на отдельной вкладке в профиле каждой организации (например, здесь) теперь доступно подробное описание каждого начисленного балла.

Главные фишки обновленного рейтинга:

  • Весь подсчет теперь сохраняется ежедневно. Больше никаких «слепых зон» — видна динамика за каждый день.

  • Рейтинг теперь можно отфильтровать за любой промежуток времени, начиная с 22 сентября.

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