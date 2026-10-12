«Клерк» обновил дизайн рейтинга компаний
Составляющие рейтинга отображаются наглядно, а историю можно смотреть по дням
Команда «Клерка» обновила внешний вид рейтинга компаний. Мы полностью переработали интерфейс, чтобы сделать процесс подсчета баллов максимально прозрачным и понятным для каждого пользователя.
Главная задача обновления — наглядно показать, из чего складывается позиция бизнеса в топе. Для этого на общей странице Рейтинга компаний появились прогресс-бары. Они визуализируют текущие успехи участников.
А если вам нужны детали, то на отдельной вкладке в профиле каждой организации (например, здесь) теперь доступно подробное описание каждого начисленного балла.
Главные фишки обновленного рейтинга:
Весь подсчет теперь сохраняется ежедневно. Больше никаких «слепых зон» — видна динамика за каждый день.
Рейтинг теперь можно отфильтровать за любой промежуток времени, начиная с 22 сентября.