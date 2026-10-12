Что не работает в Яндекс 360 после атак на дата-центры: список сервисов и ограничений

Яндекс 360 сделает сервисы бесплатными до конца октября из-за сбоев. Действующим клиентам не будут списывать средства с баланса. При этом часть писем и файлов остаётся недоступной, а некоторые функции сервисов временно отключены.

Команда Яндекс 360 сообщила в письме Клерку об ограничениях в работе сервисов после атак на дата-центры. По информации компании, пострадала часть инфраструктуры, которую выстраивали годами.

К восстановлению подключены все команды Яндекса, включая те, которые напрямую не связаны с дата-центрами. Часть функций компания ограничила намеренно, чтобы сохранить работоспособность основных сценариев.

По данным Яндекс 360, временно не работают:

миграция из внешних сервисов в Яндекс 360;

конспект встреч в Телемосте;

просмотр части писем в Почте;

автозагрузка в Диске;

просмотр и скачивание части файлов в Диске;

совместное редактирование в Вики;

часть функций API в некоторых сервисах;

отправка писем в Трекере;

резервное копирование файлов и скачивание файлов с Диска одним архивом.

Ответы технической поддержки также приходят с задержкой. Компания предупреждает, что ситуация будет меняться по мере восстановления, и обещает сообщать об изменениях.

В качестве меры поддержки Яндекс 360 сделает свои сервисы бесплатными для действующих клиентов до конца октября. Средства на балансе списывать не будут.

Конкретный срок полного восстановления в письме не указан.