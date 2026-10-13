Ставка по накопительным счетам в «Яндексе» вырастет до 20% годовых

Повышенная ставка будет действовать с 11 по 17 октября 2026 года включительно. Дополнительные условия выполнять не нужно.

Ставка по накопительным счетам в сервисе «Сейвы» от «Яндекса» повысится до 20% годовых для всех текущих пользователей, сообщил руководитель финтех-направления «Яндекс Пэй» Дмитрий Пирогов. Изменение будет действовать в течение недели.

«Пока сервис был недоступен, вам, возможно, пришлось отложить важные платежи и дела. Поэтому вместе с командой Сейвов решили повысить всем текущим пользователям накопительных счетов в Сейвах ставку до 20% годовых на неделю», — сказал Пирогов.

Повышенная ставка будет применяться с 11 по 17 октября 2026 года включительно без дополнительных условий. Информация о начислениях появится в истории операций постепенно.