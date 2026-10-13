Маткапитал на второго ребенка может превысить 1 млн рублей

С 1 февраля 2027 года выплату планируют проиндексировать на 6,8%. Максимальную сумму смогут получить семьи, у которых ранее не было права на маткапитал.

Федеральный маткапитал на второго ребенка может составить 1,029 млн рублей, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. Такая сумма предусмотрена проектом бюджета Социального фонда на 2027-2029 годы, прибавка к уровню 2026 года составит 65,5 тыс. рублей.

Выплату получат семьи, в которых второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2020 года, а первый — до этой даты и право на маткапитал ранее не возникало. Если семья уже получила право на выплату после рождения первенца, за второго ребенка ей положена доплата.

Маткапитал на первого ребенка может увеличиться до 778,5 тыс. рублей — на 49,6 тыс. рублей. Эта сумма предусмотрена для семей, в которых первый ребенок родился или был усыновлен начиная с 1 января 2020 года. Такой же размер прогнозируется по правам, возникшим до 2020 года.

Неиспользованный остаток по ранее выданным сертификатам проиндексируют автоматически.

«При частичном расходовании капитала процент индексации применят к оставшейся сумме», — уточнил Никита Чаплин.

Окончательные размеры выплат определят с учетом фактической инфляции за 2026 год и коэффициента, который утвердит правительство.