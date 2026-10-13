Сбой затруднил оформление маркировки и передачу данных в госсистему мониторинга. Работу сервиса Utrace HUB планируют восстановить до 16 октября 2026 года.

Поставки пива могут задерживаться из-за нарушения работы сервис-провайдера «Ютрейс», следует из письма Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП). Программное обеспечение провайдера размещено в инфраструктуре «Яндекс Облака», пострадавшей после атак беспилотников.

Сбой затронул производственные процессы, нанесение кодов маркировки и передачу сведений в государственную систему мониторинга. В первую очередь проблемы возникли у компаний «Балтика» и «Напитки Вместе». До восстановления сервиса производители по согласованию с оператором используют ручной режим отгрузки. Об этом пишет РБК.

Торговые сети не фиксируют проблем при работе с системой маркировки, сообщили в Ассоциации компаний омникальной розничной торговли. Сложности касаются отдельных производителей, а «предпосылок для дефицита нет», подчеркнули в АКОРТ.

Отдельные пивовары также не могут оформлять товарно-транспортные накладные, путевые листы и другие сопроводительные документы из-за перебоев у оператора «Калуга Астрал». Компания сообщила о сбое 8 октября 2026 года после атаки БПЛА на дата-центр «Яндекса», где размещалась ее инфраструктура.