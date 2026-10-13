Верховный суд отменил решение о штрафе в 45 тыс. рублей и лишении водительских прав на полтора года, указав, что наказание за отказ от медосвидетельствования возможно только при установленном факте управления автомобилем.

Сотрудники ГИБДД утверждали, что 1 мая Котков управлял Daewoo Nexia с признаками алкогольного опьянения и отказался от медицинского освидетельствования. Котков настаивал, что автомобилем управлял его знакомый, который убежал после остановки. Сам он сел за руль по просьбе инспектора, чтобы заглушить двигатель. Об этом сказано в постановлении ВС.

Видеозапись и показания свидетелей не подтвердили, что Котков управлял машиной в момент предполагаемого нарушения. На записи видно, как он садится в автомобиль с работающим двигателем в присутствии сотрудника ДПС, после чего машина дернулась и остановилась. При этом инспекторы не препятствовали ему сесть за руль, хотя предполагали, что он пьян.

ВС указал, что собранные доказательства не подтверждают управление автомобилем в момент события административного правонарушения. Без установления этого факта лишать прав за отказ от медицинского освидетельствования нельзя.