Смартфон на 256 ГБ с мощным чипом может работать быстрее версии на 1 ТБ, если у последней слабее платформа.

Старший преподаватель РТУ МИРЭА Андрей Рыбников рассказал «Клерку», что объем встроенной памяти не влияет на производительность смартфона: скорость определяют процессор, оперативная память и архитектура платформы.

Смартфон с 256 ГБ памяти и мощной аппаратной платформой может работать заметно быстрее версии на 1 ТБ, если у последней слабее процессор или меньше RAM. Сам объем накопителя не увеличивает вычислительную производительность.

При этом скорость встроенного накопителя влияет на запуск приложений, установку обновлений, копирование файлов и обработку фото и видео. Рыбников отметил, что разные модели используют накопители разных поколений, поэтому версия с меньшим объемом может иметь более быстрый накопитель, чем модификация на 1 ТБ — это зависит от реализации.

«Заметное влияние объема накопителя появляется в другой ситуации — когда свободное место практически заканчивается. Смартфону постоянно требуется пространство для кэша, временных файлов, обновлений приложений и самой операционной системы. Кроме того, флеш-памяти необходим определенный запас свободного пространства для внутренних операций с данными», — сказал эксперт.

Замедление работы возможно лишь при почти полном заполнении памяти: системе требуется свободное пространство для кэша, временных файлов и внутренних операций. Когда остаются единицы гигабайт, смартфон может работать менее стабильно, но это не означает необходимость держать половину накопителя пустой.

Функции «расширения оперативной памяти» за счет накопителя не превращают флеш‑память в полноценную RAM: она значительно медленнее, поэтому условные «8 ГБ RAM + 8 ГБ расширения» нельзя считать эквивалентом 16 ГБ физической оперативной памяти.