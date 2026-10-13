Работодателям осталось два дня на уплату взносов на травматизм

До 15 октября работодателям нужно перечислить взносы на травматизм за сентябрь, а до 26 октября — представить отдельные подразделы и разделы формы ЕФС-1. Также истекает срок корректировки планов финансирования предупредительных мер.

Социальный фонд России напомнил страхователям о сроках уплаты взносов и сдачи отчетности в октябре 2026 года. Об этом пишет Sostav.

До 15 октября необходимо перечислить страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за сентябрь. Срок установлен пунктом 4 статьи 22 Федерального закона № 125-ФЗ.

До этой же даты работодатели могут скорректировать планы финансового обеспечения предупредительных мер на 2026 год. Допускается как увеличение, так и уменьшение ранее заявленной суммы. Порядок предусмотрен приказом Минтруда от 11 июля 2024 года № 347н.

До 26 октября необходимо представить в СФР:

Подраздел 1.1 ЕФС-1 — сведения о переводах работников, оформленных в сентябре;

Подраздел 1.3 ЕФС-1 — сведения о зарплате и условиях труда работников государственных и муниципальных учреждений;

Раздел 2 ЕФС-1 — сведения о начисленных взносах на травматизм за девять месяцев 2026 года;

Подраздел 3 раздела 1 ЕФС-1 — сведения о дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и взносах работодателя за III квартал.

Срок сдачи отчетности перенесен с 25 на 26 октября, поскольку 25 октября приходится на воскресенье.

Кроме того, Минтруд предложил разрешить работодателям обмениваться кадровыми документами с сотрудниками через мессенджер Max. Соответствующий проект поправок в Трудовой кодекс вынесен на общественное обсуждение. Пока это инициатива, а не действующая обязанность работодателей.