Пострадавшие селлеры Wildberries получили 1,15 млрд рублей льготных кредитов

Средства можно направить на пополнение оборотного капитала и товарных запасов. Кредиты выдают по ставке «ключевая ставка + 3%».

Малые и средние предприятия, чей товар пострадал при атаках на объекты группы «РВБ» — объединенной компании Wildberries & Russ, получили 1,15 млрд рублей льготных кредитов, сообщила Корпорация МСП.

Финансирование предоставляют по программе Банка России, Минэкономразвития и Корпорации МСП.

«Льготное финансирование позволяет им оперативно закупить необходимое сырье, чтобы избежать простоев, возобновить производственный цикл и сохранить рабочие места», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Программа льготного кредитования селлеров стартовала в сентябре 2026 года. Она рассчитана на предпринимателей, чьи товарные остатки пострадали из-за атак беспилотников на склады группы «РВБ» в регионах России. Размер кредита составляет от 500 тыс. до 500 млн рублей, льготный период — 1,5 года. До конца 2026 года бизнес сможет привлечь до 50 млрд рублей.

О начале выдачи кредитов нужно узнавать непосредственно в банках-партнерах. Кроме того, пострадавшие производители с ущербом свыше 5% годового дохода могут получить годовую отсрочку по налогам и страховым взносам.