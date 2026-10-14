С начала 2026 года федеральный бюджет получил около 400 млрд рублей от реализации государственного имущества. Это стало возможно после расширения механизмов приватизации и вовлечения в оборот ранее неиспользуемых объектов.

Объем поступлений от продажи госимущества в 2026 году достиг почти 400 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

По его словам, рост доходов обеспечили в том числе привлечение банка ПСБ по поручению президента, а также новые полномочия Минфина по продаже части объектов без включения их в прогнозный план приватизации.

В Минфине отметили, что такой подход позволил не только увеличить доходы федерального бюджета, но и вернуть в хозяйственный оборот объекты, которые ранее простаивали.

«Размещение акций госкомпаний на бирже позволяет гражданам стать их акционерами и напрямую участвовать в результатах их деятельности. Это дает возможность получать дивиденды и зарабатывать на росте стоимости акций», — сказал Алексей Моисеев.

Кроме того, за последнее время были приняты законодательные изменения, направленные на повышение эффективности оценки госимущества и работы торговых площадок. В дальнейшем власти планируют проработать обязательное проведение тендеров при реализации федерального имущества.

Также замминистра подчеркнул, что покупка акций компаний с государственным участием дает гражданам возможность участвовать в распределении доходов таких организаций напрямую, а не только через бюджетные механизмы.