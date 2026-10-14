Минфин заработал на продаже госимущества почти 400 млрд рублей
С начала 2026 года федеральный бюджет получил около 400 млрд рублей от реализации государственного имущества. Это стало возможно после расширения механизмов приватизации и вовлечения в оборот ранее неиспользуемых объектов.
Объем поступлений от продажи госимущества в 2026 году достиг почти 400 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.
По его словам, рост доходов обеспечили в том числе привлечение банка ПСБ по поручению президента, а также новые полномочия Минфина по продаже части объектов без включения их в прогнозный план приватизации.
В Минфине отметили, что такой подход позволил не только увеличить доходы федерального бюджета, но и вернуть в хозяйственный оборот объекты, которые ранее простаивали.
«Размещение акций госкомпаний на бирже позволяет гражданам стать их акционерами и напрямую участвовать в результатах их деятельности. Это дает возможность получать дивиденды и зарабатывать на росте стоимости акций», — сказал Алексей Моисеев.
Кроме того, за последнее время были приняты законодательные изменения, направленные на повышение эффективности оценки госимущества и работы торговых площадок. В дальнейшем власти планируют проработать обязательное проведение тендеров при реализации федерального имущества.
Также замминистра подчеркнул, что покупка акций компаний с государственным участием дает гражданам возможность участвовать в распределении доходов таких организаций напрямую, а не только через бюджетные механизмы.
мы подобные слова слышим начиная с самого 1990 года! уже 3,5 десятилетия!
Но самое интересное в этих словах то, что на момент публикации всё это представляют как какое-то благое дело, только с положительной стороны....
Спустя пару десятков лет, вдруг про те же самые продажи начинают заявлять , что реальная цена всех тех продаж была в десятки раз выше!!
Как частенько показывают как Чубайс говорил про то что главное было не заработать, а продать, и если бы дело не пошло бы , то мы бы за эту реализацию готовы были приплачивать!