Пользователи Яндекс 360 и Yandex Cloud временно не будут платить за сервисы

Сервисы будут бесплатными для всех действующих клиентов до конца октября 2026 года. При этом они продолжают работать с ограничениями.

Яндекс не будет брать плату за Яндекс 360 и Yandex Cloud до конца октября 2026 года. Решение распространяется на всех действующих клиентов сервисов.

«В Yandex Cloud до конца октября бесплатными будут все сервисы во всех российских зонах доступности. В Яндекс 360 не будут списываться средства за инструменты виртуального офиса», — сказали в компании.

Оба сервиса по-прежнему работают с ограничениями. Инженеры Яндекса продолжают восстановительные работы.