🙆 ФНС признала сбой в начислениях НДФЛ: у бизнеса на АУСН списывают деньги с ЕНС

О проблеме рассказали на форуме «Клерка».
С ЕНС списали остатки денег, образовался отрицательный баланс, и ежедневно начисляются пени.
По словам пострадавших, реестры выплат сотрудникам, отправленные через банк, совпадают с расчетами, но в справках 2-НДФЛ отображаются случайные суммы доходов по разным кодам. Некоторым работникам ФНС накинула сотни тысяч рублей несуществующего дохода и начислила на него налог.
По информации налоговиков, в выходные проводилось обновление ПО.
13 октября 2026 года в личном кабинете АУСН появилось официальное сообщение ФНС: «В связи с техническими неполадками возможно некорректное отображение информации о начислениях НДФЛ. В настоящее время ведётся устранение проблемы. Перерасчет начислений НДФЛ будет выполнен в ближайшее время».
А у вас на ЕНС не появились лишние начисления НДФЛ?
"ЕНС - это отсутствие ошибок, а АУСН - полная автоматизация", говорили они 🙈