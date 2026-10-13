🙆 ФНС признала сбой в начислениях НДФЛ: у бизнеса на АУСН списывают деньги с ЕНС

С 9 октября 2026 года организации на АУСН столкнулись с массовой проблемой: в личных кабинетах появились «фантомные» начисления НДФЛ.

О проблеме рассказали на форуме «Клерка».

С ЕНС списали остатки денег, образовался отрицательный баланс, и ежедневно начисляются пени.

По словам пострадавших, реестры выплат сотрудникам, отправленные через банк, совпадают с расчетами, но в справках 2-НДФЛ отображаются случайные суммы доходов по разным кодам. Некоторым работникам ФНС накинула сотни тысяч рублей несуществующего дохода и начислила на него налог.

По информации налоговиков, в выходные проводилось обновление ПО.

13 октября 2026 года в личном кабинете АУСН появилось официальное сообщение ФНС: «В связи с техническими неполадками возможно некорректное отображение информации о начислениях НДФЛ. В настоящее время ведётся устранение проблемы. Перерасчет начислений НДФЛ будет выполнен в ближайшее время».

Личный кабинет АУСН

А у вас на ЕНС не появились лишние начисления НДФЛ?