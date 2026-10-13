Основатель «Санги Стиля» рассказал, как Галицкий усилил конкуренцию на рынке косметики

После активного развития «Магнит Косметикс» краснодарская сеть «Санги Стиль» столкнулась с усилением конкуренции и снижением покупательского трафика. Чтобы удержать клиентов, компания сделала ставку на собственные торговые марки.

Основатель «Санги Стиля» Дмитрий Щербаков в подкасте «Тот еще разговор» на «Клерке» рассказал, как развитие «Магнит Косметикс» повлияло на бизнес его компании.

По словам предпринимателя, переломным стал 2014 год, когда «Магнит Косметикс» начал активно расширяться, а развитием направления лично занялся Сергей Галицкий.

«Галицкий — сильный профессионал, обладает недюжинным аналитическим умом, не зря столько лет играл в шахматы. Когда Галицкий лично взялся руководить „Магнит Косметикс“, мы это почувствовали», — рассказал Щербаков.

Ситуацию осложнило снижение покупательной способности. По словам предпринимателя, перестали расти трафик и средний чек, а конкуренция за покупателей усилилась.

Ответом «Санги Стиля» стало развитие собственных торговых марок. Щербаков объяснил, что при продаже одинакового ассортимента рядом с конкурентом главным инструментом борьбы остается цена. Собственная продукция позволяла отличаться от других сетей.

В результате компания создала 49 собственных торговых марок, сотрудничая с производителями из России, Италии, Германии, Израиля, Китая и Кореи.

На пике развития годовой оборот «Санги Стиля» достигал 11,5 млрд рублей, однако впоследствии сеть столкнулась с финансовыми трудностями.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: