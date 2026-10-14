Дмитрий Щербаков заявил, что прекращение возобновляемого кредитования лишило «Санги Стиль» оборотных средств. По его словам, из-за задержки финансирования поставщики перестали отгружать товары, а бизнес оказался парализован.

Основатель краснодарской сети «Санги Стиль» Дмитрий Щербаков в подкасте «Тот еще разговор» на «Клерке» рассказал, что, по его мнению, привело к остановке бизнеса.

Предприниматель утверждает, что группа компаний около 20 лет сотрудничала со Сбербанком и другими кредитными организациями, своевременно выполняя обязательства. Однако затем возникли задержки с предоставлением очередного кредита.

«Но вдруг начали задерживать наш миллионный кредит, задерживали долго, и это ударило по поставщикам, денег не было, они перестали поставлять продукцию. Из-за этого финансовое состояние группы компаний ухудшилось», — рассказал Щербаков.

По его словам, компания использовала возобновляемое кредитование: погашала часть долга из выручки и получала новое финансирование для закупки товаров. Когда эта схема перестала работать, средств для продолжения деятельности оказалось недостаточно.

«После отказа Сбербанка в кредите началось быстрое падение, как колесо, что движется, остановишь на мгновение, оно падает», — отметил предприниматель.

Щербаков подчеркнул, что не планировал закрывать сеть и считает, что возможность преодолеть финансовый кризис существовала.

«Никогда не планировал закрывать или банкротить компанию, тем более наносить ущерб поставщикам, это произошло против моей воли», — заявил он.

На пике развития сеть насчитывала более тысячи магазинов, а годовой оборот «Санги Стиля» достигал 11,5 млрд рублей. Причины финансовых проблем компании изложены со слов Щербакова.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: