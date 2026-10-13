Бухгалтерские сервисы восстанавливаются после сбоев: что работает и когда ждать запуска 1С
«1С-Отчетность» и «1С-ЭДО» планируют восстановить 14 октября, но сроки могут сдвинуться. «Честный знак» и «Платформа ОФД» сообщают о штатной работе. Отдельная проблема возникла у пользователей АУСН — ошибочные начисления НДФЛ.
«1С-Отчетность» и «1С-ЭДО»: восстановление продолжается
После повреждения дата-центров «Яндекса» в результате атак БПЛА специалисты продолжают восстанавливать «1С-Отчетность», «1С-ЭДО» и «1С-ЭПД».
Ориентировочный срок запуска — 14 октября 2026 года. Если при развертывании на новой инфраструктуре возникнут сложности, его могут перенести на 16 октября. По информации ГК «Астрал», данные клиентов сохранены.
Пользователям рекомендуют сохранять подтверждения отправки отчетности и уведомления о сбоях.
«Честный знак» работает, Utrace восстанавливает сервис
ЦРПТ сообщил, что государственная система маркировки «Честный знак» работает штатно. Задержки с поставками напитков связаны со сбоем Utrace HUB — сервиса, который компании используют для работы с маркированной продукцией и сопроводительными документами.
Utrace переносит инфраструктуру на альтернативные площадки. Работа частично восстановлена, но возвращение всех функций еще продолжается.
АУСН: ошибочный НДФЛ и пени
У организаций на АУСН в личных кабинетах появились ошибочные начисления НДФЛ. Они отражаются на едином налоговом счете, приводят к отрицательному сальдо и начислению пеней.
По сообщениям о сбое, ФНС признала техническую проблему и пообещала перерасчет. Подтверждения связи этой ошибки с повреждением дата-центров «Яндекса» нет.
«Платформа ОФД»: сервисы доступны
«Платформа ОФД» сообщила о штатной работе сервисов. Компания проверяет инфраструктуру и готовит резервный план на случай увеличения нагрузки.