«1С-Отчетность» и «1С-ЭДО» планируют восстановить 14 октября, но сроки могут сдвинуться. «Честный знак» и «Платформа ОФД» сообщают о штатной работе. Отдельная проблема возникла у пользователей АУСН — ошибочные начисления НДФЛ.

«1С-Отчетность» и «1С-ЭДО»: восстановление продолжается

После повреждения дата-центров «Яндекса» в результате атак БПЛА специалисты продолжают восстанавливать «1С-Отчетность», «1С-ЭДО» и «1С-ЭПД».

Ориентировочный срок запуска — 14 октября 2026 года. Если при развертывании на новой инфраструктуре возникнут сложности, его могут перенести на 16 октября. По информации ГК «Астрал», данные клиентов сохранены.

Пользователям рекомендуют сохранять подтверждения отправки отчетности и уведомления о сбоях.

«Честный знак» работает, Utrace восстанавливает сервис

ЦРПТ сообщил, что государственная система маркировки «Честный знак» работает штатно. Задержки с поставками напитков связаны со сбоем Utrace HUB — сервиса, который компании используют для работы с маркированной продукцией и сопроводительными документами.

Utrace переносит инфраструктуру на альтернативные площадки. Работа частично восстановлена, но возвращение всех функций еще продолжается.

АУСН: ошибочный НДФЛ и пени

У организаций на АУСН в личных кабинетах появились ошибочные начисления НДФЛ. Они отражаются на едином налоговом счете, приводят к отрицательному сальдо и начислению пеней.

По сообщениям о сбое, ФНС признала техническую проблему и пообещала перерасчет. Подтверждения связи этой ошибки с повреждением дата-центров «Яндекса» нет.

«Платформа ОФД»: сервисы доступны

«Платформа ОФД» сообщила о штатной работе сервисов. Компания проверяет инфраструктуру и готовит резервный план на случай увеличения нагрузки.