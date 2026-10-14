Новая процедура взыскания без суда усиливает риски: решение приходит в электронном виде, на реакцию дается семь рабочих дней, и те, кто редко проверяют Госуслуги, узнают о долге только после списания.

Очередность списания, установленная ст. 855 ГК, включается автоматически, когда денег на счете не хватает на все операции. Налоговое поручение стоит в третьей очереди, а погашение кредита — в пятой, поэтому любые поступления сначала уходят в бюджет. Об этом «Клерку» рассказала финансист, руководитель компании «Бизнес-Эксперт» Юлия Мичурина.

На практике это означает, что клиент вносит деньги для закрытия кредитки, но банк списывает их в пользу ФНС, оставляя заемщика с просрочкой и испорченной кредитной историей.

Юлия Мичурина «Тут важно, как банк оформил кредитку. Если к ней открыт обычный текущий счет, внесенные деньги принадлежат клиенту ровно до момента, пока банк не направил их в погашение займа. Формально налоговая забирает не платеж банку, а деньги самого должника. Если же пополнение сразу уходит на ссудный счет, взыскивать нечего: это не счет клиента, а бухгалтерская запись о том, сколько он должен. Отсюда и разная практика: в одном банке пополнение пропадает, в другом проходит даже при заморозке»

Спорные случаи возникают регулярно. Среди них — блокировка суммы больше долга, списание оспоренной задолженности и двойное списание, когда поручения уходят в несколько банков одновременно. Излишек потом возвращают, но кредитка к этому моменту уже оказывается в просрочке, а проценты начинают начисляться задним числом.

Новая процедура взыскания неоспариваемых долгов без суда усиливает риски. Теперь решение инспекции приходит электронно, а на реакцию дается семь рабочих дней. Отсчет начинается с момента отправки, а не прочтения сообщения, поэтому те, кто редко заходят в Госуслуги или личный кабинет ФНС, узнают о долге только после списания. Ошибки в данных — неверная кадастровая оценка, старые транспортные налоги, зависшие платежи — тоже приведут к автоматическому списанию, а спорить придется уже после того, как деньги ушли.

Защитные механизмы есть, но работают только до списания. Если начисление кажется ошибочным, нужно заранее подать возражение или жалобу — тогда спорная сумма выводится из сальдо и не может быть списана без суда. Если же ФНС нарушила процедуру, например списала оспариваемый налог или вынесла решение позже установленного срока, излишне удержанные деньги обязаны вернуть с процентами, а убытки — компенсировать.

Чтобы избежать проблем, эксперт рекомендует включить уведомления от Госуслуг, регулярно проверять сальдо ЕНС и внимательно следить за сроками по кредитке. Потеря льготного периода обходится в разы дороже самого налога, а списание в пользу бюджета может произойти в самый неподходящий момент.