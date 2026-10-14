В ломбардах хотят разрешить принимать биткоины в залог наравне с золотом, но для запуска услуги нужно изменить закон и определить правила оценки и хранения цифровых активов.

Ломбардам предложили разрешить принимать биткоины в залог наравне с золотом, следует из обращения «Неоломбарда» в ЦБ. Владелец криптовалюты сможет получить деньги, не продавая актив, однако при просрочке монеты реализуют для погашения долга.

Действующий закон «О ломбардах» разрешает таким организациям только определенный круг операций, напомнили в Банке России. Совмещать ломбардную деятельность с обменом цифровых валют и функциями цифрового депозитария сейчас нельзя. Для запуска услуги также необходимо определить порядок оценки и хранения криптовалюты, требования к кредиторам и правила взыскания залога. Об этом пишут «Известия».

Из-за высокой волатильности размер займа будет существенно ниже рыночной стоимости монет. Иначе криптовалюта может подешеветь быстрее, чем ломбард успеет ее продать. Дополнительные риски связаны с потерей ключей, взломом системы и ошибками при переводе актива.

Потенциальная аудитория услуги включает около 20 млн россиян, которые пользуются криптовалютами. Объем их вложений в цифровые активы оценивается в 3,7 трлн рублей, сообщал замминистра финансов Иван Чебесков. При этом массовому спросу могут помешать проценты по займу, низкая оценка залога и риск потерять монеты при просрочке.