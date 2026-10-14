Отрасль электроники просит установить пониженный тариф для продукции, включенной в ГИС мониторинга оборота товаров. Для немаркированных товаров сбор, напротив, может оказаться на 33% выше базовой ставки.

Размер технологического сбора предлагают рассчитывать на основе базовой ставки и коэффициента товарного знака и модели продукции.

Коэффициент будет зависеть от наличия товара в ГИС мониторинга оборота товаров, оператором которой выступает ЦРПТ. Об этом пишет «Коммерсант».

«Промышленный сбор будет распространяться как на производителей промышленной продукции, так и на импортеров», — говорил глава Минпромторга Антон Алиханов в сентябре 2025 года.

Для маркированной продукции планируется установить сбор на 33% ниже базового тарифа. Для товаров без маркировки ставка будет на 33% выше базовой.