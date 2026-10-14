Банк сообщил о стабильной работе после атак на дата‑центр. Сейчас сервисы продолжают работать в штатном режиме.

Сбербанк сообщил, что 14 октября 2026 года были атаки на его ЦОД. Сейчас все сервисы продолжают работать в штатном режиме, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно», — сказал Ведяхин.

В СМИ ранее сообщалось, что ночью 14 октября 2026 года в Балаково Саратовской области была совершена атака на ЦОД Сбербанка.