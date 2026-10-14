Банк России на ближайшем заседании 23 октября 2026 года не станет менять ключевую ставку, считают в Сбербанке.

Ключевая ставка с наибольшей вероятностью останется без изменений, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Мы считаем, что максимальная вероятность на следующем заседании заключается в том, что регулятор оставит ставку без изменений», — сказал он.

На заседании 11 сентября 2026 года совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Следующее заседание запланировано на 23 октября 2026 года.