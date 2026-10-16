Вклады проигрывают наличным: почему россияне снова прячут деньги под подушку

Популярность наличных достигла максимума с весны 2022 года. С чем связан разворот в предпочтениях россиян, объяснил руководитель направления по развитию сберегательных и инвестиционных продуктов Инго Банка Вадим Копылов.

Банки стали платить за хранение денег заметно меньше: в декабре 2024 года средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков доходила до 22%, год назад была около 15,5%, а сейчас – около 13%. ЦБ сам называет нынешний рост наличных догоняющим: в 2024–2025 годах они росли необычно медленно именно из-за высоких ставок, рассказал Копылов

С 2000 года видна закономерность: доля наличных растет в кризисы (2008, 2014, 2020, 2022) и при снижении ставок, а падает при высоких ставках и с развитием платежной инфраструктуры.

«Сейчас сошлись оба фактора: снижение ставок и сбои мобильной связи, из-за которых люди держат запас наличными», — пояснил эксперт.

В сентябре 2026 года наличные предпочитают 38% россиян, банковские счета — 37%.

При этом психологический фактор играет большую роль. Наличные можно потрогать, пересчитать, и они не зависят ни от связи, ни от приложения, ни от решения банка. Когда вокруг много новостей про сбои интернета, блокировки переводов и налог на проценты, человек ищет то, что контролирует сам. Есть и налоговый момент: многие вкладчики получили уведомление об НДФЛ с процентов в этом году. Но важно помнить, что даже после уплаты налога вклад выгоднее наличных, подчеркнул эксперт.