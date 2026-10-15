Руководитель направления по развитию сберегательных и инвестиционных продуктов Инго Банка Вадим Копылов пояснил, говорит ли ускорение роста наличных у россиян о росте серого сектора или об изменении потребительского поведения.

По его мнению, речь идет и о том, и о другом, разделить их по статистике сложно. Со стороны потребителей это запас на случай сбоев связи и ответ на снижение ставок.

«Со стороны бизнеса появились понятные стимулы. С 2026 года эквайринг облагается НДС, поэтому прием карт подорожал, а для малого бизнеса с низкой маржой комиссия в 1–3% от чека заметна», — уточнил эксперт.

При этом порог по НДС для упрощенки снизился, и у части предпринимателей появился соблазн показывать меньшую выручку. По данным операторов фискальных данных, во втором квартале доля наличных в розничных платежах выросла примерно до 32% против 25% годом ранее.

Но важно не драматизировать, считает Копылов. Даже после роста доля наличных в денежной массе составляет 15,3%, что ниже, чем в любой год до 2024-го.