Предприниматели могут терять часть времени на исполнение требований ФНС из-за особенностей доставки документов через цифровые платформы. В ТПП предлагают привязать момент получения документа к его фактическому размещению в личном кабинете.

Налоговые документы, направленные через цифровые платформы, предложили считать полученными после их фактического размещения в личном кабинете предпринимателя. Такую позицию ТПП РФ направила в Минфин и Госдуму, сообщил глава палаты Сергей Катырин. Предложение касается законопроекта № 617-9 с поправками в части первую и вторую НК.

Законопроект разрешает налоговым органам передавать документы предпринимателям через операторов цифровых платформ. Документ будет считаться полученным через три дня после направления оператору, при этом у самого оператора есть еще до трех дней на его размещение.

«При использовании оператором всего предоставленного ему срока фактическое время, остающееся у налогоплательщика для исполнения требования или реализации процессуальных прав, на практике может быть сокращено», — пояснил Сергей Катырин.

ТПП предлагает фиксировать дату и время фактического размещения документа в личном кабинете. Операторов также хотят обязать одновременно подтверждать размещение налоговому органу и направлять предпринимателю электронное уведомление. В целом палата готова поддержать законопроект, но считает, что эти положения нужно доработать ко второму чтению.